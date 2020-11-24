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Названо условие для остановки эпидемии коронавируса

24.11.2020 19:07
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Названо условие для остановки эпидемии коронавируса

Необходимо вакцинировать от COVID-19 75% граждан.

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ирина Шестакова в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвала единственное условие, способное завершить эпидемию коронавируса нового типа. По ее мнению, остановить распространение COVID-19 поможет только вакцинация, причем привить нужно 75% граждан. Врач считает, что эффективность инъекции должна составлять хотя бы 60-70%.

"Только при таком подходе мы действительно за некоторое время сможем остановить эпидемию", - сказала Шестакова.

Также она выразила уверенность, что без массовой иммунизации людей от коронавируса сохранится постоянная угроза возникновения новых вспышек данного заболевания.

Напоминаем, что ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала российские регионы-лидеры по скорости распространения COVID-19.

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