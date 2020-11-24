Путин: ситуация в Карабахе стабилизируется

Российские миротворцы контролируют режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Президент России Владимир Путин во вторник на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств заявил, что в целом ситуация в Нагорном Карабахе стабилизируется. Российский лидер отметил, что сейчас создаются предпосылки для нормализации конфликта в данном регионе с учетом интересов Азербайджана и Армении. Помимо этого Владимир Путин добавил, что миротворцы РФ контролируют режим прекращения огня, а также обеспечивают безопасность мирных граждан.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему президент России до сих пор не вакцинировался от коронавируса.