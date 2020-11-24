Попова: коронавирус будет ослабевать

Анна Попова отметила стабилизацию ситуации с COVID-19 в России.

Коронавирусная инфекция вряд ли совсем уйдет, однако, если жестко и четко бороться с COVID-19, то он начнет ослабевать. Об этом 24 ноября во время заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Помимо этого она отметила, что в настоящее время в России наблюдаются определенные моменты стабилизации эпидемиологической ситуации. Тем не менее Попова считает, что ослаблять профилактические антикоронавирусные мероприятия нельзя, так как они направлены на предотвращение дальнейшего распространения COVID-19 по России, пишет РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о сложной обстановке с коронавирусом в стране.