В "Лукойле" озвучили худший сценарий цен на нефть

Леонид Федун призывает не сокращать еще больше нефтедобычу.

Вице-президент по стратегическому развитию компании "Лукойл" Леонид Федун в интервью "Коммерсанту" рассказал о самом плохом сценарии цен на нефть. По его словам, в худшем случае черное золото будет стоить $40 за баррель, но объективно обоснованная цена на нефть - $50 за баррель. Федун считает, что при стоимости $40 нет возможности увеличивать налоги для нефтяной отрасли.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что российский президент Владимир Путин подписал закон о повышении НДФЛ для богатых граждан РФ.