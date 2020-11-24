Российские врачи диагностировали COVID-19 еще у 24326 человек

В стране общее количество зараженных коронавирусом составило 2138828 человек.

В России число новых случаев коронавирусной инфекции за последние сутки выросло на 24326 человек. Об этом 24 ноября рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 на российской территории. Традиционно, самое большое число инфицированных за 24 часа было обнаружено в Москве (5838), Санкт-Петербурге (3179) и Московской области (970).

В штабе отметили, что общее количество заболевших коронавирусом составило 2138828 человек, выздоровел 1634671 человек, скончался 37031 человек.

Ранее оперштаб РФ по борьбе с COVID-19 оценил необходимость введения жестких мер в стране из-за коронавируса.