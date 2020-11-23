В РФ впервые выявили свыше 25 тыс. новых случаев COVID-19

В стране общее число инфицированных коронавирусом составило 2114502 человека.

По информации российского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, суточный прирост заболевших COVID-19 в России составил 25173 человека. Как обычно, наибольшее количество зараженных зарегистрировано в Москве (6866), Санкт-Петербурге (2926) и Московской области (971).

Добавляется, что в Российской Федерации общее число инфицированных коронавирусом составило 2114502 человека, выздоровело 1611445 человек, скончалось 36540 человек.

Ранее ВОЗ предупредила европейские страны о приходе третьей волны COVID-19.