Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
23 НОЯ, 14:11 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

23 НОЯ, 14:11 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Российскую вакцину "Спутник V" испытают на армянских добровольцах

23.11.2020 12:42
Комментарии
Российскую вакцину "Спутник V" испытают на армянских добровольцах

Когда будет проводиться тестирование и сколько человек примет в нем участие пока не уточняется.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян 23 ноября агентству "Арменпресс" рассказала, что несколько армянских добровольцев протестируют российскую вакцину "Спутник V" против новой коронавирусной инфекции. Также она отметила, что образцы инъекции от COVID-19 передал Армении министр здравоохранения России Михаил Мурашко в субботу, 21 ноября.

Ранее сообщалось, что руководство Китая ввело карантин на российско-китайской границе из-за новой коронавирусной инфекции.

Комментировать (без регистрации)
Правительство расформирует восемь институтов развития
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Россия займет более 1 трлн руб. другим странам. Не все из них возвращают долги

Россия займет более 1 трлн руб. другим странам. Не все из них возвращают долги
Экономика

Чубайса оставят не у дел. Мишустин затеял реформу институтов развития

Чубайса оставят не у дел. Мишустин затеял реформу институтов развития
Политика 1

Набиуллина устроит чистку банков. Каждый десятый под угрозой

Набиуллина устроит чистку банков. Каждый десятый под угрозой
Экономика

Белоруссия угрожает транзиту нефти из России. Требует повысить тариф на 25%

Белоруссия угрожает транзиту нефти из России. Требует повысить тариф на 25%
Экономика 2

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Первый в России межрегиональный Центр управления сетями начал работу в Курске

Первый в России межрегиональный Центр управления сетями начал работу в Курске

ТОП-10 достижений недели: как в России строили дороги, возводили мосты и развивали АПК?

ТОП-10 достижений недели: как в России строили дороги, возводили мосты и развивали АПК?

Новости дня

13:10 Стало известно, когда остановится прирост новых случаев COVID-19 в РФ Стало известно, когда остановится прирост новых случаев COVID-19 в РФ
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:53 Правительство расформирует восемь институтов развития Правительство расформирует восемь институтов развития
11:01 В РФ впервые выявили свыше 25 тыс. новых случаев COVID-19 В РФ впервые выявили свыше 25 тыс. новых случаев COVID-19
10:50 Германия: санкции США из-за СП-2 неприемлемы Германия: санкции США из-за СП-2 неприемлемы
10:30 Названа самая престижная работа в РФ Названа самая престижная работа в РФ
09:39 Участники G20 приняли декларацию по итогам саммита Участники G20 приняли декларацию по итогам саммита
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
22 НОЯ, 18:50 Uniper: США хотят подорвать "Северный поток-2" Uniper: США хотят подорвать "Северный поток-2"

Узнай, страна!

11:12 Первый в России межрегиональный Центр управления сетями начал работу в Курске Первый в России межрегиональный Центр управления сетями начал работу в Курске
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
20 НОЯ, 13:24 ТОП-10 достижений недели: как в России строили дороги, возводили мосты и развивали АПК? ТОП-10 достижений недели: как в России строили дороги, возводили мосты и развивали АПК?
20 НОЯ, 12:03 Дагестан собрал богатый урожай хурмы Дагестан собрал богатый урожай хурмы
20 НОЯ, 10:45 Arctic open. Кинофестиваль в Архангельске покажет картины из четырех стран Arctic open. Кинофестиваль в Архангельске покажет картины из четырех стран
19 НОЯ, 20:39 Освоение Арктики. Первые резиденты Карелии готовы отправиться в Арктическую зону Освоение Арктики. Первые резиденты Карелии готовы отправиться в Арктическую зону
19 НОЯ, 19:32 Молочные фермы и сырные заводы. Липецкая область развивает АПК Молочные фермы и сырные заводы. Липецкая область развивает АПК
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
19 НОЯ, 14:15 В ТПП РФ оценили плюсы и минусы "цифрового рубля" В ТПП РФ оценили плюсы и минусы "цифрового рубля"
19 НОЯ, 04:12 Якутяне получили новые квартиры. В регионе идет крупнейшая в России программа сноса аварийного жилья Якутяне получили новые квартиры. В регионе идет крупнейшая в России программа сноса аварийного жилья
19 НОЯ, 03:17 Реконструкция дорог и строительство мостов. Самара реализует уникальные дорожные проекты Реконструкция дорог и строительство мостов. Самара реализует уникальные дорожные проекты
18 НОЯ, 13:33 ТПП РФ начала восьмой этап специального проекта «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» ТПП РФ начала восьмой этап специального проекта «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ»
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter