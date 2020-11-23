Российскую вакцину "Спутник V" испытают на армянских добровольцах

23.11.2020 12:42 Комментарии

Когда будет проводиться тестирование и сколько человек примет в нем участие пока не уточняется.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян 23 ноября агентству "Арменпресс" рассказала, что несколько армянских добровольцев протестируют российскую вакцину "Спутник V" против новой коронавирусной инфекции. Также она отметила, что образцы инъекции от COVID-19 передал Армении министр здравоохранения России Михаил Мурашко в субботу, 21 ноября. Ранее сообщалось, что руководство Китая ввело карантин на российско-китайской границе из-за новой коронавирусной инфекции.