ВОЗ: реакция Европы на коронавирус была неполной

Европейские страны предупредили о приходе третьей волны COVID-19.

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро в интервью швейцарским газетам сообщил, что в начале 2021 года европейские страны могут столкнуться с третьей волной коронавируса. По его словам, очередная вспышка заболеваемости COVID-19 будет наблюдаться в Европе в том случае, если власти государств не подготовят систему здравоохранения к данной угрозе.

Набарро отметил, что европейские государства не в полной мере отреагировали на приход второй волны коронавируса, поэтому им не удалось предотвратить новый всплеск инфицирования своих граждан. Он добавил, что после первой волны COVID-19 Европа слишком рано приняла решение о снятии некоторых антикоронавирусных мероприятий, что привело к росту зараженных, пишет Reuters.

Ранее стало известно, что власти Китая ввели карантин на китайско-российской границе из-за коронавируса.