Uniper: США хотят подорвать "Северный поток-2"

В Uniper заявили, что компания выполняет все финансовые обязательства по "Северному потоку-2".

Официальный представитель компании Uniper сообщил изданию РИА Новости, что Соединенные Штаты Америки все еще совершают попытки по подрыву завершения строительства проекта "Северный поток-2", без которого невозможно обеспечить энергетическую безопасность европейских стран. Также он подчеркнул, что сейчас Uniper ведет диалог с официальными американскими властями по вопросу возможного наложения санкций Вашингтона в отношении второй ветки газопровода.

Ранее "Капитал страны" писал, что Германия готова защищать "Северный поток-2".