"Группа двадцати" поддержала действие моратория на выплату долгов беднейших государств мира до июля 2021 года.

Лидеры стран-участниц G20 приняли итоговую декларацию саммита, в которой сказано, что государства "двадцатки" будут строить сильную, сбалансированную и устойчивую эпоху после пандемии COVID-19. Об этом 22 ноября, в воскресенье, сообщается на официальном портале Кремля.

Помимо этого участники мероприятия выразили готовность поддерживать менее развитые страны в борьбе со всеми последствиями коронавирусной инфекции, а также обязались содействовать справедливому распространению тестов, лекарственных средств и вакцин против COVID-19 по всему миру. Добавляется, что лидеры G20 решили поддержать продление отсрочки выплаты задолженностей беднейших стран до июля следующего года.

Ранее в компании Uniper заявили, что Вашингтон все еще пытается помешать завершению строительства газопровода "Северный поток-2".