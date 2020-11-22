Америка вышла из Договора по открытому небу

21 мая 2020 года глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе США из ДОН.

22 ноября 2020 года Соединенные Штаты Америки официально перестали быть участниками Договора по открытому небу (ДОН). Отмечается, что сегодня истекает срок поданного полгода назад уведомления Вашингтона о намерении выйти из ДОН. Таким образом, с сегодняшнего дня американская сторона не сможет осуществлять наблюдательные облеты территорий стран-участников Договора по открытому небу для контроля вооружения и военных объектов, а также получать от этих государств собранные во время полетов данные.

Напоминаем, что 21 мая 2020 года глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе США из ДОН. Вашингтон имел право выйти из соглашения только через 6 месяцев после официального уведомления партнеров.

Ранее "Капитал страны" писал, что Россия продлила действие ответных санкций в отношении Запада до конца 2021 года.