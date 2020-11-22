В РФ число зараженных коронавирусом выросло на 24581 человека

Общее количество заболевших COVID-1 в стране достигло 2089329 человек.

22 ноября, в воскресенье, оперативный штаб России по борьбе с заболеванием коронавирусной инфекцией заявил, что за последние сутки в 85 российских регионах врачи зафиксировали 24581 новый случай заражения COVID-19. Добавляется, что больше всего инфицированных было выявлено в Москве (6575), Санкт-Петербурге (2668) и Подмосковье (949).

Таким образом, общее количество заболевших в России достигло 2089329 человек, из них 36179 человек умерло, 1595443 человека вылечилось.

Ранее сообщалось, что Китай ввел карантин на границе с Россией из-за коронавирусной инфекции.