С сайта "Справедливой России" исчезло сообщение о банкротстве пенсионной системы

Причины удаления заявления о провале пенсионной системы в РФ не известны.

В пятницу с официального сайта "Справедливой России" исчезло заявление лидера фракции Сергея Миронова о провале и банкротстве российской пенсионной реформы. Уточняется, что соответствующая информация пропала не только с ресурса, но и из соцсетей партии.

Напоминаем, что в четверг, 19 ноября, на сайте "Справедливой России" появилось сообщение Сергея Миронова о провале нынешней пенсионной системы в РФ. Также лидер фракции выразил мнение, что последующие изменения не смогут спасти ее от банкротства.