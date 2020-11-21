«Не в деньгах счастье». Минфин предложил россиянам игры вместо денег 297 0 Экономика

Минфин разработал настольную игру «Не в деньгах счастье» для повышения финансовой грамотности россиян во время пандемии COVID-19. Она рекомендована для жителей 60 наиболее бедных и пострадавших от пандемии регионов. В описании игры отмечается, что она «отражает современную реальность», а конечная цель игроков в ней – достичь определенного уровня счастья.