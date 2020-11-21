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«Не в деньгах счастье». Минфин предложил россиянам игры вместо денег
21 Ноября 2020 297 0 Экономика
Минфин разработал настольную игру «Не в деньгах счастье» для повышения финансовой грамотности россиян во время пандемии COVID-19. Она рекомендована для жителей 60 наиболее бедных и пострадавших от пандемии регионов. В описании игры отмечается, что она «отражает современную реальность», а конечная цель игроков в ней – достичь определенного уровня счастья.
Главное не деньги, а счастье
- В разгар самого тяжелого кризиса в современной истории России Минфин решил на полном серьезе предложить россиянам отвлечься от проблем с деньгами и поиграть. Министерство разработало настольную игру «Не в деньгах счастье», которую рекомендовала для жителей 60 наиболее проблемных регионов России (три четверти страны).
- На сайте проекта Минфина вывешена видеоинструкция и дизайн-макет игры, который необходимо распечатать самим. В описании говорится, что игра поможет приобрести «навык определения жизненных целей», а также научит «способам их достижения», конечно же, с помощью «финансовых инструментов».
- В игре, по утверждению Минфина, есть все: актуальные профессии, события, популярный досуг и образование. Все это «богатство» доступно персонажам игры. Но главная задача не заработок денег, а достижение счастья. Особенно подчеркивается, что игра адаптирована для школьников 9-13 лет. Видимо, в Минфине считают, что они смогут достичь счастья вместе со своими безработными родителями, которые потеряли работу в результате действий правительства.
- Помимо игры Минфин рекомендует «тиражировать» в регионах просветительские лекции: «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность» (!), «Подушка финансовой безопасности и управление семейным бюджетом» и «Как избежать случайных долгов: советы пенсионерам». Сколько все это «добро» стоило российским налогоплательщикам, не сообщается. Но в целях «повышения финансовой грамотности» Минфин должен был отчитаться об этом в первую очередь.
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