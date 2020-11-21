За сутки в России выявили 24822 новый случая заражения COVID-19

Общее число инфицированных в России достигло 2064748 человек.

Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, за минувшие сутки на территории России отмечено 24822 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Из них в столице России зафиксировано 7168 случаев заражения, в Санкт-Петербурге суточное количество зараженных составило 2476 человек, а в Подмосковье - 916.

При этом общее количество инфицированных коронавирусом на территории России достигло 2064748 человек, выздоровело 1577435, скончалось 35778.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали период времени, когда заразившийся коронавирусом человек является наиболее опасным для окружающих.