Роспотребнадзор назвал самое опасное время при заражении коронавирусом

Человек становится заразным за 2-3 дня до проявления основных симптомов COVID-19.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала в какой период времени заразившийся коронавирусом человек может выделять вирус и заражать окружающих. Так, высокий уровень выделения вируса из верхних дыхательных путей, являющийся фактором заразности, приблизительно начинается за 2-3 дня до возникновения основных симптомов коронавируса даже у тех пациентов, кто переносит болезнь в легкой форме. Причем заразным человек считается еще в течение 10 дней, если инфекция протекает в легкой форме, и в течение 3 недель при более тяжелом течении заболевания, пишет Российская газета.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в настоящее время рано говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране.