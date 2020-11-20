В РФ впервые выявили свыше 24 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки

На данный момент в стране общее число заболевших составило 2039926 человек.

В России впервые суточный прирост количества заболеваний коронавирусной инфекцией составил 24318 случаев. Об этом в пятницу, 20 ноября, рассказал российский оперштаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19. Отмечается, что наибольшее число инфицированных было обнаружено в столице РФ (6902), Санкт-Петербурге (2394) и Подмосковье (887).

В штабе добавили, что за все время эпидемии коронавируса в нашей стране общее количество зараженных достигло 2039926 человек, из них 35311 пациент скончался от инфекции, 1551414 больных излечились.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в скором времени Россия одержит победу над COVID-19.