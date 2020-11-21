В России может появиться категория "вынужденно безработных"

Соответствующий проект закона рассмотрит Госдума.

На рассмотрение в Госдуму России внесен законопроект, который предполагает введение в стране новой категории - "вынужденно безработные". Документ подготовлен членами КПРФ. Согласно пояснению к проекту закона, вынужденно безработными будут признаны граждане, которых работодатели не могут обеспечить работой в связи с введением в стране временного запрета деятельности. При этом авторы законопроекта заявляют, что временно безработным необходимо выплачивать специальное пособие, которое будет составлять не менее их средней месячной заработной платы, но не меньше МРОТ, пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса может привести к росту бедности в стране.