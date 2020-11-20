Водителей хотят штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч
Александр Васильев заявил, что превышение скорости чаще всего становится причиной ДТП.
В России водителей нужно начать штрафовать за превышение скорости даже на 1 км/ч. Такое мнение в беседе с Агентством городских новостей "Москва" высказал член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев. Он пояснил, что в этом случае человек уже нарушает правила дорожного движения.
"Нужно еще раз до людей донести, что нарушать ПДД нельзя. Это приводит к смерти", - сказал Васильев.
Депутат считает, что изменение порога превышения скорости с 20 км/ч до 1 км/ч может значительно улучить ситуацию на российских дорогах.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что в стране нужно ускорить переход к адресной поддержке граждан.
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