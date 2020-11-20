Азербайджан готов нормализовать отношения с Арменией

Ильхам Алиев отметил, что сейчас армянская сторона переживает "глубокий внутренний кризис".

20 ноября азербайджанский глава Ильхам Алиев во время обращения к гражданам своей страны сообщил, что Баку готов нормализовать отношения с Ереваном. Он подчеркнул, что в настоящее время Армения переживает "глубокий внутренний кризис", после чего, возможно, к власти придут "здоровые силы". По словам Алиева, когда это произойдет, Азербайджан будет готов установить нормальные отношения с армянской стороной, информирует NEWS.ru.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что требования США по Нагорному Карабаху звучат "очень странно".