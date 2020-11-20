Президент России упразднил два ведомства

Функции ликвидированных агентств передадут Министерству цифрового развития.

Глава российского государства Владимир Путин принял решение упразднить два Федеральных ведомства, а именно Россвязь и Роспечать. Соответствующий указ президента опубликован на официальном сайте Кремля. Уточняется, что функции упраздненных агентств передадут Министерству цифрового развития.

Напомним, что ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин анонсировал оптимизацию системы государственного управления.