Президент России упразднил два ведомства
20.11.2020 10:48
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Функции ликвидированных агентств передадут Министерству цифрового развития.
Глава российского государства Владимир Путин принял решение упразднить два Федеральных ведомства, а именно Россвязь и Роспечать. Соответствующий указ президента опубликован на официальном сайте Кремля. Уточняется, что функции упраздненных агентств передадут Министерству цифрового развития.
Напомним, что ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин анонсировал оптимизацию системы государственного управления.
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