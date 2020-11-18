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Эксперты назвали валюты, которые заменят доллар

18.11.2020 16:32
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Эксперты назвали валюты, которые заменят доллар

Конкурентами доллару США могут стать норвежская крона или австралийский доллар.

Согласно отчету аналитиков Bloomberg, американский доллар может потерять свою лидирующую позицию на мировом рынке. При этом, эксперты считают, что место доллара могут занять лишь две валюты - норвежская крона или австралийский доллар. С выводами специалистов агентства согласны и эксперты крупного финансового конгломерата Citigroup, сообщает портал EVO-RUS.COM.

Как ранее писал "Капитал Страны", эксперты считают, что доллар США может подешеветь на 20% уже в следующем году.

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Доллар может подешеветь на 20%
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