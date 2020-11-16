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Доллар обрушится на 20%. Все из-за вакцины от коронавируса
16 Ноября 2020 147 0 Экономика
В 2021 году доллар может подешеветь на 20%. Так считают аналитики Citigroup, мнение которых приводит Bloomberg. Однако для этого необходимо, чтобы вакцина от коронавируса оказалась действительно эффективной и начала распространяться широко по миру. В этом случае, считают аналитики, мировая торговля оживится и начнется экономический рост. Вследствие этого спрос на доллары и американские активы резко снизится.
Два фактора ослабления «американца»
- Курс доллара может снизиться на 20% в 2021 году из-за успешного применения вакцины от коронавируса. Произойдет это вследствие сочетания нескольких рыночных факторов. Во-первых, Федеральная резервная система США продолжит политику низких ставок. Это будет так же, как и сейчас, выдавливать инвесторов из американских активов в пользу развивающихся рынков. Более того, у них появится аппетит к риску и большей доходности.
- Во-вторых, если вакцина сможет оживить международную торговлю, то именно развивающиеся страны будут показывать наибольшие темпы роста. Это усилит желание инвесторов перекладываться из долларов в местные валюты и покупать активы в погоне за высокой доходностью.
- Нечто похожее уже происходит в этом году – инвесторы теряют интерес к «защитным инструментам» в виде иены и казначейских облигаций США, предпочитая вложения в развивающиеся рынки. В итоге курс доллара просел на 11% с марта по отношению к мировым торговым валютам – евро, фунту, китайскому юаню и другим, пишет Bloomberg со ссылкой на свой индекс доллара.
- По мнению аналитиков Citi, доллар может повторить историю начала XX века – тогда, в 2001 году, Китай вступил во Всемирную торговую организацию и инвесторы ринулись вкладывать в китайскую экономику. Из-за этого американская валюта падала в течение нескольких лет. Этим же путем доллар рискует пойти и в 2020-х годах.
- Новости о вакцинах от коронавируса сильно бьют по доллару, что можно наблюдать на российском рынке. Так, например, вакцина от Pfizer и BioNTech с эффективностью 90% привела к снижению доллара к рублю на 1,45%, а вакцина от Moderna c эффективностью 95% – к снижению еще на 1,3%. В итоге рубль укрепился до 76,4 за доллар.
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