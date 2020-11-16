Доллар обрушится на 20%. Все из-за вакцины от коронавируса 147 0 Экономика

В 2021 году доллар может подешеветь на 20%. Так считают аналитики Citigroup, мнение которых приводит Bloomberg. Однако для этого необходимо, чтобы вакцина от коронавируса оказалась действительно эффективной и начала распространяться широко по миру. В этом случае, считают аналитики, мировая торговля оживится и начнется экономический рост. Вследствие этого спрос на доллары и американские активы резко снизится.