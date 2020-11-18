ОНФ: в 85% аптек нет лекарств от коронавируса

Россияне сталкиваются с отсутствием наиболее часто назначаемых для лечения коронавируса препаратов.

В ходе совещание по ситуации с коронавирусом в России, глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что согласно мониторингу, проведенному членами ОНФ, в 85% российских аптек нет лекарств, применяемых при лечении коронавируса. По его словам, отсутствую два самых главных препарата, назначаемые при лечении COVID-19. Это «Фавипиравир» и «Ривароксабан». Также в 73% аптек отсутствует один из наиболее часто назначаемых антибиотиков - «Левофлоксацин», а рекомендованные врачами антикоагулянты отсутствуют в 45% аптек, пишет РБК.

Ранее президент назвал слишком долгим срок в 48 часов, во время которого лаборатории предоставляют результаты тестирования на наличие коронавируса.