Назван регион с самой высокой заболеваемостью коронавирусом

Наихудшие показатели по заболеваемости COVID-19 продемонстрировала Карелия.

В ходе совещания президента России Владимира Путина с кабмином, вице-премьер Татьяна Голикова назвала регион, который оказался наиболее подвержен заболеваемости коронавирусом. По ее словам, таким регионом стала Карелия. А вот самые лучшие показатели по заболеваемости продемонстрировал Татарстан. Так, в Карелии показатель заболеваемости COVID-19 составляет 61,8 случая на 100 тыс. человек, тогда как в Татарстане показатель равен 1,8 случая на 100 тыс. населения, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что за минувшие сутки медики выявили на территории России более 20 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.