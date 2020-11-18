Путин: необходимо уменьшить срок получения тестов на COVID-19

Период получения результата в 48 часов является слишком долгим.

Во время совещания с членами кабинета министров, президент России Владимир Путин высказал свое мнение по вопросу сроков получения результатов при проведении тестирования на наличие коронавируса. Так, президент назвал слишком долгим период в 48 часов, в течение которого лаборатория предоставляет результат проведения тестирования. По словам главы государства, во время всего этого периода человек, который может оказаться заразным, продолжает ходить на работу и общаться с другими людьми. Президент подчеркнул, что чем быстрее проведено тестирование, тем меньше людей инфицированный человек может заразить, пишет ТАСС.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала наиболее подверженный заболеваемости коронавирусом регион.