Президент проведет совещание по ситуации с COVID-19

Акцент будет сделан на обстановку по коронавирусу в субъектах России.

18 ноября глава РФ Владимир Путин проведет в режиме видеоконференции совещание с членами правительства,​ в ходе которого обсудит эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу в стране. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, президент собирается обсудить обстановку с COVID-19 в российских регионах и в стране в целом.

Песков добавил, что на совещании по коронавирусу с докладами выступят заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров (министр отвечает за производство лекарственных средств) и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, передает ТАСС.

Ранее "Капитал страны" писал, что общее количество инфицированных в России достигло почти 2 млн человек.