Число заболевших COVID-19 в России выросло на 20985 человек

В стране с начала эпидемии коронавируса общее число заболевших достигло 1991998 человек.

За последние сутки на территории России врачи обнаружили 20985 новых случаев заболевания инфекцией COVID-19. Об этом в среду заявил российский оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в стране. Добавляется, что наибольший суточный прирост инфицированных был зарегистрирован в Москве (4174), Санкт-Петербурге (2215) и Московской области (864).

Уточняется, что в России с начала эпидемии коронавируса общее число заболевших достигло 1991998 человек, из них 1501083 зараженных поправились, 34387 пациентов стали жертвами COVID-19.

Ранее вирусолог рассказал о самом необычном свойстве коронавируса.