Проект закона о гарантиях экс-президенту принят Думой

Депутаты приняли документ в первом чтении.

Проект закона, который гарантирует неприкосновенность бывшему президенту России рассмотрен Государственной думой. Депутаты приняли законопроект в первом чтении. Согласно документу, бывшего президента не могут арестовать, допросить или обыскать, не могут привлечь к ответственности как административной, так и уголовной, не могут досмотреть его вещи, автомобиль, документы, компьютер и телефон, служебное помещение или жилье, пишет РИА Новости.

Ранее в Совфеде предложили увольнять учителей, за действия противоречащие Конституции России.