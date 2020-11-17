В России число заболевших COVID-19 выросло на 22410 человек

В России за весь период пандемии общее число инфицированных составило 1971013 человек.

Российские медработники за последние 24 часа зарегистрировали 22410 новых лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Об этом во вторник, 17 ноября, рассказали в оперативном штабе России по предупреждению завоза и распространения COVID-19. Традиционно, по количеству зараженных на первом месте находится Москва (5882), на втором – Санкт-Петербург (2130), а на третьем – Подмосковье (839).

В штабе отметили, что всего с начала пандемии на российской территории коронавирусом заболело 1971013 человек, из них от COVID-19 скончался 33931 человек, выздоровело 1475904 человека.

Ранее в ВОЗ заявили, что только одной вакцины недостаточно для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.