Росстат публикует неверные данные о доходах россиян

В ведомстве не учитывают средства населения, вложенные в ценные бумаги.

Специалисты Банка России проанализировали те данные, которые предоставляет Росстат по количеству сбережений у населения России. Согласно выводам аналитиков, ведомство занижает данные о сбережениях, так как не учитывает средства, вложенные россиянами в ценные бумаги, а неточность в учете средств на эскроу-счетах приводит к завышению показателей. Так, по данным Росстата, норма сбережений в третьем квартале, которая представляет собой долю совокупных доходов, направленных населением на сбережения, составила 2%, а согласно уточненным данным специалистов Банка России лишь 0,2% от денежных доходов россиян, или 2,1% с устранением сезонности, пишет РБК.

Как стало известно ранее, в Кремле обещали рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам.