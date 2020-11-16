Мишустин объяснил причины роста заболеваемости COVID-19 в регионах

Михаил Мишустин призвал региональные власти своевременно усиливать ограничительные меры по коронавирусу.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил, что во многих регионах страны, где фиксируется рост заболеваемости COVID-19, не были своевременно введены антикоронавирусные меры. Об этом он рассказал 16 ноября в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом нового типа.

"Это ставит под угрозу жизни и здоровье людей, создает нагрузку на систему здравоохранения", - сказал Мишустин.

Также он обратился к властям субъектов России и призвал их вовремя усиливать ограничительные мероприятия по коронавирусу для защиты российских граждан, пишет РИА Новости.

Напомним, что суточный прирост заболевших COVID-19 в нашей стране составил 22778 человек, это новый рекорд инфицирования коронавирусом за 24 часа.