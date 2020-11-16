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Корабль США Crew Dragon успешно стартовал к МКС

16.11.2020 09:56
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Корабль США Crew Dragon успешно стартовал к МКС

Запуск Crew Dragon-1 был совершен в 03:27 мск с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Новейшее пилотируемое космическое судно США Crew Dragon-1, созданное компанией SpaceX Илона Маска, успешно стартовало к Международной космической станции (МКС). Уточняется, что на борту корабля находятся три американских и один японский астронавты, они проведут на орбите полгода. Стыковка Crew Dragon с МКС должна произойти на следующий день после запуска корабля, пишет "Интерфакс".

Напоминаем, что в конце мая этого года космическое судно компании SpaceX с 2011 года совершило первый пилотируемый полет по программе NASA, до этого американских астронавтов на МКС доставляли российские корабли.

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