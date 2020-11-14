Путин: уже десятки стран заинтересовались российскими вакцинами

Все люди в мире должны иметь возможность защитить себя от COVID-19 с помощью эффективных вакцин.

В ходе Восточноазиатского саммита президент России Владимир Путин сообщил о заинтересованности мирового сообщества в российских вакцинах от коронавирусной инфекции. Глава государства подчеркнул, что десятки стран выразили желание сотрудничать в производстве российских препаратов от коронавируса, а также готовы совершать закупки вакцин, произведенных нашей страной. При этом президент напомнил, что в России есть две зарегистрированные вакцины от COVID-19 и один препарат, который готовится пройти регистрацию в самое ближайшее время. Владимир Путин убежден, что все люди, а не только граждане нашей страны, должны иметь доступ к безопасным и эффективным вакцинам от коронавируса, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что за минувшие сутки в России медики обнаружили более 22 тыс. инфицированных коронавирусом.