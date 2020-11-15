Ректор ФинУнивера Михаил Эскиндаров принимает поздравления

Сегодня, 15 ноября, принимает поздравления с Днем рождения ректор Финансового университета при Правительстве РФ, Заслуженный деятель науки, академик Российской академии образования, профессор, доктор экономических наук Михаил Абдурахманович Эскиндаров.

Михаил Эскиндаров родился в ауле Бесленей Карачаево-Черкесской Автономной Области Ставропольского Края (Карачаево-Черкесская Республика). Окончил Московский финансовый институт. За свою трудовую деятельность Михаил Абдурахманович стал автором более 200 научных трудов, получил более 40 наград и почетных титулов, включая Орден Дружбы, медаль "Патриот России", золотую медаль Российской академии образования "За достижения в науке" и Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Именно под его руководством ФинУнивер стал одним из крупнейших, многопрофильных вузов нашей страны, выпускающим порядка 50 тыс. высококвалифицированных специалистов в год. Сегодня университет является крупным аналитическим и экспертным центром, входит в мировые рейтинги и имеет высокие образовательные стандарты.

С Днем рождения! Новых научных достижений и успехов в общественной и профессиональной деятельности!