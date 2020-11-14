За сутки в России выявлено 22702 случая инфицирования коронавирусом
Общее число зараженных в России достигло 1903253 человек.
За прошедшие сутки российские медики выявили на территории нашей страны 22702 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Такими данными поделился оперштаб по борьбе с распространением коронавируса. При этом в столице России обнаружено 5974 новых случая заражения, в Санкт-Петербурге - 1756, а в Подмосковье - 760.
Всего на территории России зафиксировано 1903253 случая заражения коронавирусом, выздоровело 1425529 человек, скончалось 32834.
Ранее эксперт посоветовал россиянам побольше молчать из-за коронавируса.
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