За сутки в России выявлено 22702 случая инфицирования коронавирусом

Общее число зараженных в России достигло 1903253 человек.

За прошедшие сутки российские медики выявили на территории нашей страны 22702 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Такими данными поделился оперштаб по борьбе с распространением коронавируса. При этом в столице России обнаружено 5974 новых случая заражения, в Санкт-Петербурге - 1756, а в Подмосковье - 760.

Всего на территории России зафиксировано 1903253 случая заражения коронавирусом, выздоровело 1425529 человек, скончалось 32834.

Ранее эксперт посоветовал россиянам побольше молчать из-за коронавируса.