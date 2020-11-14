Эксперт назвал самые частые осложнения после коронавируса

Людям с хроническими заболеваниями сердца необходимо вести здоровый образ жизни и соблюдать рекомендации лечащего врача.

Генеральный директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России, академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто рассказал о том, какие осложнения чаще всего наступают у пациентов, перенесших коронавирус. По его словам, наиболее часто встречаются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Эксперт призвал россиян более тщательно следить за своим здоровьем и при появлении таких проблем, как одышка или приступы удушья, отеки ног и сердцебиение немедленно обращаться к врачам, пишет РИА Новости.

Ранее специалист заявил, что коронавирус передается более интенсивно во время разговора.