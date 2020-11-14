Аналитик дал прогноз по курсу рубля на конец года

Россиянам пока не стоит покупать доллары.

Финансовый аналитик Виталий Калугин дал свой прогноз по курсу национальной валюты на конец текущего года. Эксперт считает, что в настоящее время курс рубля, который остановился на отметке 77,5 руб. за один доллар, является оптимальным. При этом аналитик отмечает, что к концу года курс установится в районе 78-79 руб. за доллар, поэтому эксперт пока не советует гражданам вкладывать средства в доллары, пишет URA.RU.

Ранее стало известно, что Росстат предоставляет искаженные данные о доходах россиян.