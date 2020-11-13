Мурашко: задержки с выдачей результатов тестирования на COVID-19 недопустимы

Лаборатории, проводящие тестирование на коронавирус, должны работать круглосуточно.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал ситуацию с задержкой выдачи результатов тестирования на наличие коронавируса. По его словам такие задержки недопустимы. Министр отметил, что все лаборатории, которые проводят тестирование населения на наличие коронавирусной инфекции, должны работать круглосуточно и быть доступны для россиян в течение 24 часов 7 дней в неделю, пишет ТАСС.

Ранее в Кремле заявили, что вакцинация от коронавируса в России будет строго добровольной.