В Германии сочли неоправданными ответные санкции России по делу Навального

Российские санкции по делу Навального не стали сюрпризом для Германии.

Официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о введении в отношении Германии и Франции ответных санкций по делу оппозиционера Алексея Навального. По его словам, подобные санкции являются необоснованными, тем не менее немецкая сторона приняла к сведению введение Россией ограничений в отношении своих граждан, пишет ТАСС.

Напоминаем, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о том, что Россия ввела ответные ограничения в отношении руководящих сотрудников аппаратов глав Германии и Франции.