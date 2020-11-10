Путин: все российские вакцины от COVID-19 безопасны и эффективны

Готовится к регистрации российская третья вакцина от коронавируса.

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением о том, что все зарегистрированные на территории нашей страны вакцины являются эффективными и абсолютно безопасными. Глава государства отметил, что все те, кто уже прошел вакцинацию, сталкиваясь в людьми, зараженными коронавирусом, не заболевают или переносят инфекцию в очень легкой форме. При этом Владимир Путин отметил, что к регистрации готовится третья вакцина от коронавируса, пишет РИА Новости.

Ранее глава Минздрава заявил, что порядка 75% инфицированных коронавирусом россиян лечатся в домашних условиях.