Держатели криптовалют могут попасть в тюрьму

Минфин предлагает сажать в тюрьму за незадекларированную криптовалюту.

Специалисты Минфина подготовили поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России, согласно которым предлагается назначать тюремные сроки за незадекларированную криптовалюту. Так, держатели криптовалют должны по меньшей мере два раза за три года подать декларацию в налоговые органы, где будет указаны все операции с криптовалютами. Речь идет о суммах сделок более 45 млн рублей. Причем за отсутствие декларации держатели цифровых валют могут попасть в тюрьму сроком до 3 лет, пишет РБК.

Как ранее сообщал Капитал страны, международные резервы России по состоянию на 6 ноября выросли до $587,6 млрд.