Международные резервы России выросли на $3,6 млрд

По состоянию на 6 ноября международные резервы России составили $587,6 млрд.

Согласно информации специалистов Банка России, международные резервы нашей страны выросли на 0,62%, что составляет порядка $3,6 млрд. Теперь, по состоянию на 6 ноября, международные резервы России оцениваются в $587,6 млрд. Увеличение произошло по сравнению с данными на 30 октября. Специалисты заявили, что рост показателя связан с ростом цен на золото, а также положительной курсовой переоценкой, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Правительство продлило налоговые каникулы для бизнеса.