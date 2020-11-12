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Россия возобновит авиасообщение с Кипром

12.11.2020 17:13
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Россия возобновит авиасообщение с Кипром

Авиакомпания "Аэрофлот" начнет полеты на Кипр 22 ноября.

Согласно информации посольства России в Никосии, начиная с 22 ноября будут восстановлены авиаперелеты между Россией и Кипром. Так, авиакомпания "Аэрофлот" начнет совершать рейсы из Москвы в Ларнаку и обратно. Пока полеты будут возможны только по воскресеньям. Известно, что на официальном сайте "Аэрофлота" началась продажа билетов на кипрские рейсы, пишет ТАСС.

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