Россия возобновит авиасообщение с Кипром

Авиакомпания "Аэрофлот" начнет полеты на Кипр 22 ноября.

Согласно информации посольства России в Никосии, начиная с 22 ноября будут восстановлены авиаперелеты между Россией и Кипром. Так, авиакомпания "Аэрофлот" начнет совершать рейсы из Москвы в Ларнаку и обратно. Пока полеты будут возможны только по воскресеньям. Известно, что на официальном сайте "Аэрофлота" началась продажа билетов на кипрские рейсы, пишет ТАСС.

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