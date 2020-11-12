Лавров: турецких миротворцев в Карабахе не будет

Наблюдатели от Турции будут присутствовать только в совместном Центре по контролю за прекращением огня.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что в Нагорном Карабахе не будут присутствовать турецкие миротворцы. По его словам, наблюдатели от Турции действительно будут допущены в Карабах, но будут присутствовать только на территории совместного Центра контроля за прекращением огня, который расположен вне зоны боевых действий. Также не предусмотрено никаких выездных миссий турецких наблюдателей.

Что же касается заявлений лидеров Турции и Азербайджана о том, что турецкие наблюдатели будут работать в Карабахе на тех же условиях, что и российские миротворцы, то речь шла только о работе в Центре, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что ранее Россия, Армения и Азербайджан подписали соглашение по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.