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Собянин: Новый год надо праздновать дома

12.11.2020 14:39
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Собянин: Новый год надо праздновать дома

Столичный градоначальник призвал москвичей справлять Новый год дома.

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о введенных ограничениях, которые будут действовать в Новогоднюю ночь. Так, градоначальник напомнил, что Новый год является семейным праздником и его надо справлять дома, в кругу семьи. Также мэр напомнил о том, что согласно распоряжению властей города, все новогодние массовые мероприятия, гуляния и ярмарки находятся под запретом. Тем не менее никто не запрещает москвичам гулять на улице в Новогоднюю ночь, пишет ТАСС.

Ранее власти Москвы запретили проведение массовых мероприятий во время новогодних праздников.

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