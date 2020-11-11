Минпросвещения против всеобщего дистанционного обучения

Нельзя перевести всех школьников на "удаленку".

Первый заместитель главы Минпросвещения Дмитрий Глушко высказался по поводу дистанционного обучения. По его словам, он выступает категорически против перевода всех учеников на дистанционную форму обучения и введения "удаленки" на всей территории России. Глушко отметил, что удаленная форма обучения нарушает процесс передачи информации ученикам непосредственно от учителя, а также исключает такую важную функцию школы, как обучение.

Замминистра напомнил, что младшеклассникам наиболее трудно втянуться в процесс дистанционного обучения, причем постоянное нахождение за компьютерами учеников младших классов, которые даже "не были на нормальных уроках", противоречит нормам СанПиНа, регулирующим использование технических средств в процессе развития ребенка, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что всех московских студентов перевели на дистанционное обучение.