В России началось массовое производство вакцины «Спутник V»

Препарат уже распространяется в регионах страны.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о том, что в России стартовало массовое производство вакцины от коронавируса «Спутник V». По его словам препарат уже начал поступать в российские регионы. Причем министр подчеркнул, что производители не только наладили массовое производство препарата, но и увеличивают выпуск вакцины, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что ранее президент России Владимир Путин назвал все российские вакцины эффективными и безопасными, а также анонсировал скорую регистрацию третьей российской вакцины от коронавируса.