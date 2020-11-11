Титов: московскому бизнесу нужно компенсировать убытки от новых ограничений

Борис Титов считает, что необходимо заботиться о здоровье людей, однако нельзя забывать про социальные вопросы.

Столичным властям следует компенсировать бизнесу убытки, которые компании Москвы понесут из-за введения новых антикоронавирусных мер. С такой инициативой во вторник выступил уполномоченный при главе России по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, соответствующие расходы необходимо заложить в бюджет города уже в ближайшем пакете мер поддержки, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что в Москве с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года вводятся дополнительные ограничительные меры по коронавирусу.