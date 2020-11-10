Работодатель сможет переводить сотрудников на "удаленку" без их согласия

Речь идет о работе в период объявления чрезвычайной ситуации.

В Госдуму внесены поправки к законопроекту о дистанционном режиме работы, подготовленные сенаторами и депутатами от "Единой России". Согласно новому документу работодатель сможет переводить на удаленную работу своих сотрудников без их согласия во время режима ЧС. При этом работодатель будет обязан обеспечить сотрудников всем необходимым для выполнения работы оборудованием или компенсировать все понесенные на приобретение технически средств затраты, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что всех студентов Москвы переведут на дистанционное образование.